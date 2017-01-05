В США экипаж истребителя совершил посадку без двигателя

У американского бомбардировщика отвалился двигатель во время тренировочного полета.

Как сообщает сайт Defense News со ссылкой на американских военных, инцидент произошел в районе базы ВВС «Минот» в штате Северная Дакота. При выполнении тренировочного полета у стратегического бомбардировщика B-52 отвалился один из двигателей.

На борту самолета находились пять человек, никто из них не пострадал. Экипажу удалось совершить благополучную посадку. Как отмечает портал, от трагедии самолет спасло то, что он оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.

Для поисков обломков двигателя на место происшествия был направлен разведывательный вертолет. Через некоторое части двигателя были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы.

Также сообщается, что вооружения на борту самолета в момент инцидента не было.

Причина технической неполадки устанавливается.