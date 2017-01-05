В Химках 10 пожарных бригад выехали на тушение пожара в ресторане

В подмосковном городе Химки в одном из ресторанов произошел крупный пожар.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел ночью 4 января. Загорелось двухэтажное здание ресторана на улице Маяковского в Химках. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания на место выехали более 10 пожарных расчетов. В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.