Трое погибли, 23 ранены в ДТП с четырьмя машинами на Алтае

В Алтайском крае в результате массового ДТП погибли три человека, 23 пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел вечером в среду, 4 января, на 234 километре автотрассы Р-256 в Косихинском районе Алтайского края.

По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства: автобус «ЛАЗ», автобус «Higer», грузовой автомобиль «ГАЗель» и автомобиль «Ауди Q7».

В результате два человека погибли на месте, третий скончался позже в больнице. 23 человека получили травмы различной степени тяжести, 15 из них были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии были задействованы более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение на федеральной трассе было восстановлено спустя пять часов после ДТП.