Происшествия
Источник: ТАСС
08:01, 05 Января 2017 Версия для печати

Трое погибли, 23 ранены в ДТП с четырьмя машинами на Алтае

В Алтайском крае в результате массового ДТП погибли три человека, 23 пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел вечером в среду, 4 января, на 234 километре автотрассы Р-256 в Косихинском районе Алтайского края.

По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства: автобус «ЛАЗ», автобус «Higer», грузовой автомобиль «ГАЗель» и автомобиль «Ауди Q7».

В результате два человека погибли на месте, третий скончался позже в больнице. 23 человека получили травмы различной степени тяжести, 15 из них были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии были задействованы более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение на федеральной трассе было восстановлено спустя пять часов после ДТП.

читайте также:
"Газанула и проехала медсестре по голове": очевидец о ДТП под Самарой
Очевидица рассказала Sobesednik.ru об обстоятельствах смертельной аварии на территории больницы Новокуйбышевска »

читайте также:
Столкнувшийся с трамваем байкер погиб по дороге в больницу в Москве
Мотоциклист, столкнувшийся с трамваем на востоке Москвы, погиб по дороге в больницу »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как не устать от праздников
07:08, 05 Января 2017
От отдыха тоже можно устать, напоминает Sobesednik.ru
»
Новые правила регистрации недвижимости уже здесь. Что поменялось?
00:04, 05 Января 2017
Как будет проходить регистрация недвижимости с 2017 года, рассказал Sobesednik.ru эксперт-юрист в сфере жилья
»
Надежда Гужева: Виталий Милонов и госслужба на трезвую голову
20:09, 04 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru изучил предложение бороться с алкоголизмом среди госслужащих и нашел немало странностей
»