Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:57, 05 Января 2017 Версия для печати

Судно с тремя рыбаками на борту пропало в Финском заливе

СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, 4 января перестало выходить на связь рыболовецкое судно Monni. Сообщается, что судно с экипажем в составе трех человек пропало в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.

На поиски пропавшего корабля выехали следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа и руководство следственного управления.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находятся три человека, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц)», — сообщили в управлении на транспорте.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, следователи опрашивают представителей судовладельца, сотрудников порта. Также изымается документация, касающаяся выхода судна в плавание.

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Соловьева Екатерина

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