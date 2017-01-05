Происшествия
Источник: "Интерфакс"
13:19, 05 Января 2017 Версия для печати

Самолет НАТО чуть не врезался в лайнер РФ над Сахалином

Самолет НАТО в районе Курильских островов опасно сблизился с российским пассажирским лайнером.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах, российский пассажирский самолет Bombardier в ночь на 5 января вылетел с Сахалина на Курилы. Когда самолет набрал высоту около 6 тысяч метров, диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру неопознанный самолет, который не реагировал на запросы с земли.

По данным источника агентства, неизвестный самолет незаконно вторгся в воздушный коридор, по которому двигался российский лайнер.

«Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе», – заявил источник агентства.

Диспетчеры не смогли связаться с экипажем неопознанного самолета, однако позже удалось зафиксировать сигнал его радиолокационного ответчика. По данным источника, самолет относится к воздушным судам НАТО.

Официального подтверждения данная информация пока не получила.

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