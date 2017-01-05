Происшествия
Источник: The Independent
14:05, 05 Января 2017 Версия для печати

Охранник чуть не убил Елизавету II во время прогулки

Королева Великобритании Елизавета II едва не стала жертвой охранника Букингемского дворца.

Бывший караульный Ее Величества рассказал изданию Independent, что однажды ночью королева решила совершить прогулку по Букингемскому дворцу, так как ей не спалось. Около 3 часов ночи караульный, охранявший внутреннюю территорию дворца, заметил в темноте фигуру. Охранник крикнул: «Кто это?» и приготовился выстрелить в случае угрозы. К своему изумлению, приблизившись, он увидел перед собой Елизавету.

«Чёрт возьми, Ваше Величество, я едва не подстрелил Вас!» — вскричал караульный.

После этого королева пообещала, что впредь будет заранее предупреждать о своих передвижениях по дворцу ночью, «чтобы ему не пришлось стрелять».

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Соловьева Екатерина

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