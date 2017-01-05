Мирзаев не поддался на уговоры родителей избивших его преступников

Состояние бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, на которого напали неизвестные, ухудшилось.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ночь на 31 декабря Расула Мирзаева обстреляли из травматического пистолета и сильно избили. По предварительным данным, бойцу могли отомстить уроженцы Дагестана за то, что он вступился за ирландского спортсмена Артема Лобова.

В интервью телеканалу РЕН ТВ друг Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал, что состояние пострадавшего ухудшилось.

«В настоящий момент его состояние ухудшилось. Гематомы и пулевые ранения от травматического пистолета на лице и на теле серьезны. Картина не из лучших», — сообщил Чеченов.

Кроме того, друг Мирзаева рассказал, что многие СМИ считали его подозреваемым в преступлении, поскольку его запечатлели камеры видеонаблюдения: как только произошло нападение, Мирзаев позвонил Чеченову и попросил о помощи. Когда Чеченов приехал на место, в квартире Мирзаева уже находились врачи скорой помощи.

Как стало известно порталу Life, Мирзаев уже опознал одного из нападавших. Процедура опознания проходила в больничной палате, где в настоящее время находится боец. По данным сайта, одним из подозреваемых является Камиль Аллахвердиев.

Незадолго до опознания в палату к Мирзаеву приходили родители предполагаемых нападавших. Они пытались уговорить пострадавшего «пойти на мировую», однако он не согласился, пишет Life.