Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:03, 04 Января 2017 Версия для печати

Трое саратовских чиновников погибли, врезавшись на авто в столб

Трое сотрудников правительства Саратовской области погибли в результате аварии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу спасения Саратовской области, ДТП произошло во вторник, 3 января, около 17:30 по московскому времени. Автомобиль марки «Нива-Шевроле», в котором находились две женщины и один мужчина, неподалеку от села Елшанка Воскресенского района Саратовской области по неизвестным причинам вылетел в кювет и врезался в столб. Никто из находившихся в машине не выжил.

По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, не исключено, что водителю стало плохо за рулем.

Источник в министерстве социального развития Саратовской области подтвердил, что погибшие являлись сотрудниками ведомства.

Причины аварии устанавливаются.

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