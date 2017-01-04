Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:19, 04 Января 2017 Версия для печати

Три человека пострадали при посадке в аэропорту Калининграда

В Калининграде три человека пострадали после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ, инцидент произошел с самолетом Airbus, вылетевшим из московского аэропорта Шереметьево. Приземлившись в аэропорту Калининграда, лайнер выкатился за пределы взлетной полосы. В момент посадки на борту самолета находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. В результате помощь врачей понадобилась трем пассажирам. Самолет получил повреждение шасси, сообщает агентство.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка.

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Соловьева Екатерина

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