Происшествия
Источник: The Independent
09:20, 04 Января 2017 Версия для печати

«Титаник» утонул из-за пожара, который скрыли от пассажиров

В СМИ появилась новая версия крушения лайнера «Титаник», в результате которого погибли более 1500 человек.

Британская газета The Independent опубликовала исследование журналиста Шенана Молони, в котором он утверждает, что столкновение с айсбергом является не единственной причиной крушения знаменитого «Титаника». Молони в течение 30 лет изучал историю лайнера и в итоге пришел к выводу о том, что пожар на борту произошел задолго до столкновения судна с айсбергом.

Как пишет The Independent, возгорание на борту корабля произошло еще до того, как он вышел из Саутгемптона. По данным Молони, экипаж в течение нескольких недель пытался потушить огонь, однако попытки не увенчались успехом. В результате обшивка корабля сильно нагрелась. Молони уверен, что именно по этой причине столкновение с айсбергом закончилось трагедией.

Такой вывод журналисту помогли сделать фотографии, сделанные до того, как «Титаник» отправился в свое первое и последнее путешествие. На снимках видны следы сажи, которые покрывают обшивку корабля в том месте, где айсберг врезался в корпус судна. Специалисты подтвердили, что следы сажи скорее всего возникли из-за пожара в одном из топливных хранилищ.

По словам Молони, владельцы «Титаника» знали о том, что на борту вспыхнул пожар, но ничего не сообщили пассажирам и приказали экипажу молчать.

читайте также:
Коста Конкордия потерпела крушение из-за проклятья Титаника?
О мистических событиях, сопровождавших всемирно известный лайнер «Титаник», рассказано и написано много. Недавно стало известно еще об одном мистическом совпадении, которое напрямую касается сегодняшних дней »

читайте также:
В гибели "Титаника" повинен рулевой?
Сенсационная версия гибели корабля обнародована в романе, который опубликовала внучка одного из выживших моряков "Титаника" - Чарльза Лайтоллера. Оказывается, лайнер затонул из-за грубой ошибки рулевого. »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Дикий зверь Гонянь и пельмени Цзяоцзы. Как китайцы отмечают Новый год
07:03, 04 Января 2017
Знаток Китая рассказал Sobesednik.ru, как жители Поднебесной встречают Новый год
»
Домработница Татьяны Пельтцер боится повторить ее судьбу и сойти с ума
00:02, 04 Января 2017
Sobesednik.ru узнал, как живет самый близкий человек народной артистки СССР Татьяны Пельтцер
»
Алексей Чадов: Каждую свободную минуту стараюсь уделять сыну
20:07, 03 Января 2017
Алексей Чадов рассказал, не боится ли он остаться в амплуа брутального героя и какую роль он не смог бы сыграть
»