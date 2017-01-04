«Титаник» утонул из-за пожара, который скрыли от пассажиров

В СМИ появилась новая версия крушения лайнера «Титаник», в результате которого погибли более 1500 человек.

Британская газета The Independent опубликовала исследование журналиста Шенана Молони, в котором он утверждает, что столкновение с айсбергом является не единственной причиной крушения знаменитого «Титаника». Молони в течение 30 лет изучал историю лайнера и в итоге пришел к выводу о том, что пожар на борту произошел задолго до столкновения судна с айсбергом.

Как пишет The Independent, возгорание на борту корабля произошло еще до того, как он вышел из Саутгемптона. По данным Молони, экипаж в течение нескольких недель пытался потушить огонь, однако попытки не увенчались успехом. В результате обшивка корабля сильно нагрелась. Молони уверен, что именно по этой причине столкновение с айсбергом закончилось трагедией.

Такой вывод журналисту помогли сделать фотографии, сделанные до того, как «Титаник» отправился в свое первое и последнее путешествие. На снимках видны следы сажи, которые покрывают обшивку корабля в том месте, где айсберг врезался в корпус судна. Специалисты подтвердили, что следы сажи скорее всего возникли из-за пожара в одном из топливных хранилищ.

По словам Молони, владельцы «Титаника» знали о том, что на борту вспыхнул пожар, но ничего не сообщили пассажирам и приказали экипажу молчать.