Происшествия
Источник: Life
13:24, 04 Января 2017 Версия для печати

Два самолета чуть не столкнулись, не поделив полосу во Внуково

Во Внуково Boeing 737 при посадке едва не врезался в частный самолет, несанкционированно занявший полосу.

Как сообщает портал Life, инцидент произошел около 11:45 во вторник 3 января. Готовый ко взлету частный самолет Hawker 750 двигался по взлетно-посадочной полосе и остановился в 15 метров от ее кромки. Таким образом лайнер преградил путь «боингу», который в этот момент заходил на посадку. Экипажу Boeing 737 пришлось уходить на второй круг, чтобы избежать столкновения с частным самолетом. В результате посадка прошла успешно, пострадавших нет.

По данным Life, на борту частного лайнера находились два члена экипажа и два пассажира.

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Соловьева Екатерина

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