Происшествия
Источник: TMZ
08:54, 04 Января 2017 Версия для печати

82-летний маньяк Чарльз Мэнсон попал в больницу с недомоганием

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, приговоренный к пожизненному заключению, госпитализирован по состоянию здоровья.

Как сообщает веб-портал TMZ, 82-летнего Мэнсона перевели из тюрьмы Коркоран, которая находится в штате Калифорния, в больницу, расположенную в часе езды на автомобиле. Поводом для этого стало недомогание, потребовавшее вмешательства врачей, пишет портал.

В тюрьме, где серийный убийца отбывает пожизненное заключение, не прокомментировали информацию о его состоянии.

Чарльз Мэнсон является одним из самых одиозных преступников 20-го столетия. В 1969 году он и три его сообщницы жестоко убили семерых человек, среди которых была жена Романа Полански, актриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности.

Когда Мэнсона удалось задержать, его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии был введен мораторий на высшую меру наказания. После этого Мэнсона приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

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Соловьева Екатерина

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