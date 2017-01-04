Происшествия
12:40, 04 Января 2017 Версия для печати

23 автомобиля столкнулись на скользкой дороге на юге МКАД

В массовом ДТП на МКАД на юге Москвы столкнулись более 20 автомобилей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы, 4 января в районе 20-го километра внешней стороны МКАД между Каширским и Варшавским шоссе столкнулись 23 легковых автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что в данном районе произошло около шести мелких аварий.

Как сообщает Life, в результате ДТП движение на юге Москвы оказалось заблокировано. По данным портала, причиной массовой аварии стала обледеневшая дорога, затруднившая движение автомобилей.

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Соловьева Екатерина

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