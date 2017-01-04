Происшествия
Источник: ТАСС
09:46, 04 Января 2017 Версия для печати

140 пожарных пытаются потушить горящий склад в ЮЗАО

На складе юго-западе Москвы произошел пожар, площадь которого составила 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС, возгорание произошло 4 января в одноэтажном складском здании по адресу Варшавское шоссе, владение 248, строение 9 в районе Южное Бутово ЮЗАО.

«Площадь пожара на складе составляет 1 тысячу квадратных метров, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Из-за угрозы обрушения строительных конструкций сотрудники МЧС работают, не выходя на кровлю здания», – рассказали в МЧС.

На борьбу с огнем выехали около 40 пожарно-спасательных расчетов (140 человек). По данным ТАСС, на горящем складе хранятся товары народного потребления.

Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.

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Соловьева Екатерина

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