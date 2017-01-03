Водитель и пассажир авто погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

3 января в Наро-Фоминском районе Подмосковья легковое авто марки «Иж» столкнулось с рейсовым автобусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областную полицию, лобовое столкновение легковушки и автобуса произошло в деревне Григорово в Наро-Фоминском районе Московской области.

«Автомобиль марки "Иж" выехал на полосу встречного движения на автодороге в районе деревни Григорово, где столкнулся с автобусом. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки», — сказали в пресс-службе полиции.

Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Причина аварии устанавливается.