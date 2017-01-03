Ребенка-инвалида и еще пять человек спасли из горящего дома в ЮАО

В результате пожара в ночь на 3 января в одной из квартир на юге Москвы погиб человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Москве, информация о пожаре поступила спасателям в 23:04 2 января. В квартире дома 18 по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово ЮАО Москвы загорелась мебель. Отмечается, что пожар произошел на 5 этаже.

Пожарным удалось спасти из пожара шесть человек. МЧС подчеркивает, что эвакуированные люди пострадали из-за инцидента. После тушения было обнаружено тело погибшего.

РБК отмечает, что среди шестерых спасенных был ребенок-инвалид.