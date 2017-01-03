Происшествия
Источник: Интерфакс
13:07, 03 Января 2017 Версия для печати

Пьяная женщина зарезала родственницу в ходе ссоры на юге Москвы

51-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве родственницы ножом в ходе ссоры.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Москве, 2 января в квартире одного из домов на улице Борисовские пруды на юге столицы убили 49-летнюю женщину. По версии следствия, убийцей оказалась 51-летняя женщина, которая, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей 49-летней родственнице удар ножом».

Отмечается, что подозреваемая в убийстве задержана полицией. В ходе допроса она признала свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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