Пьяная женщина зарезала родственницу в ходе ссоры на юге Москвы

51-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве родственницы ножом в ходе ссоры.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Москве, 2 января в квартире одного из домов на улице Борисовские пруды на юге столицы убили 49-летнюю женщину. По версии следствия, убийцей оказалась 51-летняя женщина, которая, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла своей 49-летней родственнице удар ножом».

Отмечается, что подозреваемая в убийстве задержана полицией. В ходе допроса она признала свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».