Происшествия
Источник: Интерфакс
15:50, 03 Января 2017 Версия для печати

Мужчина погиб после попадания фейерверка в глаз под Хабаровском

29-летний мужчина погиб при запуске фейерверка в селе Георгиевка Хабаровского края в ночь на 1 января.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровску, компания жителей села Георгиевка решила запустить фейерверки в ночь на 1 января 2017 года. Жители собирались запустить десять фейерверков, однако произошло только девять выстрелов. Тогда мужчина решил выяснить, в чем причина неполадки, подошел к фейерверку и «направил пиротехническое изделие себе в лицо».

«Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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