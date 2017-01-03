Мужчина погиб после попадания фейерверка в глаз под Хабаровском

29-летний мужчина погиб при запуске фейерверка в селе Георгиевка Хабаровского края в ночь на 1 января.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровску, компания жителей села Георгиевка решила запустить фейерверки в ночь на 1 января 2017 года. Жители собирались запустить десять фейерверков, однако произошло только девять выстрелов. Тогда мужчина решил выяснить, в чем причина неполадки, подошел к фейерверку и «направил пиротехническое изделие себе в лицо».

«Произошел еще один выстрел, заряд попал мужчине в глаз, причинив смертельное ранение», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.