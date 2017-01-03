Бойцы ВСУ погибли в Донбассе из-за халатного обращения с оружием

2 января двое украинских солдат погибли и двое получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием.

О гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе 3 января рассказал пресс-центр военной операции украинских силовиков на своей странице в Facebook.

«2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения», — сказано в сообщении. В тексте также отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Отметим, каким образом силовики погибли, пресс-центр не уточняет.