В Шереметьево мужчина без документов заявил о наличии бомбы

В московском аэропорту Шереметьево задержан мужчина, заявивший о наличии у него взрывного устройства.

Как сообщает Life, инцидент произошел утром 1 января. При прохождении досмотра на входе в аэропорт мужчина, назвавшийся Эдуардом, заявил сотрудникам, что у него при себе есть бомба. Работники аэропорта немедленно вызвали полицию и саперов. Мужчину скрутили и обыскали, однако взрывчатки или оружия у него не оказалось.

Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчины также не обнаружили. Он не пояснил, с какой целью заявил о бомбе. В настоящее время нарушитель задержан, его личность устанавливается.