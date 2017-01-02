Происшествия
Источник: ТАСС
12:41, 02 Января 2017 Версия для печати

В Раменском электричка сбила семью с пятилетним ребенком

В Подмосковье электричка сбила двоих взрослых и ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, несчастный случай произошел утром 2 января на станции 47-й километр в Раменском районе Московской области.

Семья из трех человек – мужчина, женщина и маленький ребенок – попала под электропоезд, переходя дорогу по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

По данным агентства, мужчина погиб на месте, его супруге медики оказали помощь на месте, а пятилетний ребенок был госпитализирован с различными травмами.

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Соловьева Екатерина

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