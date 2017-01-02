Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
09:02, 02 Января 2017 Версия для печати

В Лос-Анджелесе вандал превратил "Голливуд" в "святую марихуну"

В Калифорнии неизвестные испортили знаменитый знак Hollywood.

Как передает телеканал ABC, инидент произошел Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ночь на 1 января. Сотрудники местной полиции сообщили, что неизвестный злоумышленник в новогоднюю ночь пришел на холм Маунт-Ли и проник на закрытую территорию, где расположена всемирно известная достопримечательность – гигантская надпись Hollywood, составленная из 13-метровых букв. Камеры наблюдения зафиксировали, как нарушитель при помощи черной ткани или краски изменил две буквы в слове. Таким образом надпись из Hollywood превратилась в Hollyweed, что в переводе с английского означает «святая марихуана».

Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего и разыскивает преступника. Правоохранители сообщили, что шутнику грозит обвинение в проникновении на охраняемую территорию и порче общественного имущества.

Как отмечает издание The Los Angeles Times, знаменитый знак, установленный еще в 1923 году, далеко не впервые становится жертвой вандалов.

По мнению издания, поступок нарушителя можно объяснить тем, что этой осенью жители Калифорнии проголосовали за легализацию использования марихуаны на территории штата в рекреационных целях.

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Соловьева Екатерина

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