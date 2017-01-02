В ходе ссоры жена ударила мужа пинцетом в шею в отеле ЦАО

В центре Москвы женщина во время ссоры ранила мужа пинцетом в шею.

Как сообщает веб-портал Life, инцидент произошел в гостинице «Карат» по адресу улица Грузинский Вал, дом 26, строение 2, в Пресненском районе ЦАО. Ссора между супругами в одном из номеров отеля едва не закончилась трагически: в ходе конфликта женщина нанесла своему мужу ранение в шею. По данным сайта, орудием послужил пинцет.

Сразу после этого женщина вызвала скорую и полицейских. Пострадавший был госпитализирован, в настоящий момент врачи борются за его жизнь. Супруга потерпевшего была доставлена в отделение полиции, где ее допрашивают следователи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.