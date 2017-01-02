СК возбудил дело против инспектора ГИБДД, сбившего старушку в МО

В отношении полицейского, насмерть сбившего пожилую женщину в Подмосковье, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области, следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который совершил наезд на пешехода. По данным агентства, ДТП произошло вечером 31 декабря в подмосковном поселке Лотошино. Инспектор ГИБДД во внеслужебное время сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

После случившегося полицейский был уволен из органов внутренних дел.

«В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в СК.