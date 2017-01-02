Происшествия
Источник: ТАСС
07:39, 02 Января 2017 Версия для печати

Россиянка погибла при атаке "Санта-Клаусов" на клуб в Стамбуле

В результате теракта в ночном клубе Стамбула погибла гражданка России.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в ночь на 1 января в районе Ортакёй Стамбула. Неизвстные преступники в костюмах Санта-Клауса ворвались в здание клуба Reina и открыли стрельбу по посетителям.

В результате атаки погибли 39 человек, 65 пострадавших были госпитализированы с различными ранениями.

По данным агентства, 16 погибших – иностранные граждане. Власти Стамбула назвали произошедшее терактом.

Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, в результате теракта погибла россиянка. В ведомстве пояснили, что первоначально девушку приняли за гражданку Азербайджана.

«Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», – сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что тела всех погибших на данный момент опознаны, их личности и гражданство установлены.

При этом он добавил, что турецкие власти закончили процедуру опознания тел погибших и установили их личности и гражданство. Также завершена процедура установления личности раненых.

«По официальной информации турецкой стороны, больше россиян среди погибших и раненых нет», – подчеркнули в генконсульстве.

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