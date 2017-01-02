Происшествия
Источник: Life
10:46, 02 Января 2017 Версия для печати

Мирзаев поплатился за защиту ирландского бойца от дагестанцев

Напавшие на бойца Расула Мирзаева могли отомстить ему за то, что он вступился за ирландского спортсмена Артема Лобова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ночь на 31 декабря неизвестные совершили нападение на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Преступники обстреляли спортсмена из травматического оружия и сильно избили. В больнице пострадавшему была сделана операция. Ближайший бой Мирзаева с Леваном Макашвили, который должен был состояться 25 марта, пришлось перенести.

Как пишет портал Life со ссылкой на окружение Мирзаева, напасть на спортсмена могли уроженцы Дагестана. По словам близкого друга Мирзаева, накануне нападения боец заступился за ирландского спортсмена российского происхождения Артема Лобова.

«Когда в Москву из Ирландии приехал Артём Лобов, они с Расулом и ещё несколькими ребятами пошли в клуб отпраздновать его приезд. В клубе к ним подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландским бойцом Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым», — рассказал друг пострадавшего.

Он пояснил, что, по мнению дагестанцев, Макгрегор побоялся сразиться с Хабибом. В ответ на это Лобов, который тренировался с ирландцем в одном клубе, попытался оспорить мнение оппонентов, после чего они начали оскорблять его.

«Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Он попытался объяснить своим землякам, что в нормальном споре нельзя переходить на оскорбления, Лобов — гость, значит и относиться к нему надо с уважением, а не "наезжать" и предъявлять необоснованные претензии. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома», — заявил собеседник издания.

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Соловьева Екатерина

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