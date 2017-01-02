Происшествия
Источник: ТАСС
15:42, 02 Января 2017 Версия для печати

Майор из РФ умер от сердечной недостаточности в отеле Еревана

В гостинице Еревана обнаружили тело майора российской военной базы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на армянскую полицию, около 18 часов по московскому времени в одном из номеров гостиницы «Дружба» было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшего: им оказался 45-летний гражданин России майор Виктор Емельянов, который являлся заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении. По данным агентства, Емельянов был временно прописан в гостинице «Дружба».

Начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации управления информации и по связям с общественностью полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян сообщил, что следов насилия на теле погибшего обнаружено не было.

В пресс-службе Южного военного округа заявили, что причиной смерти военного могла стать острая сердечная недостаточность.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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Соловьева Екатерина

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