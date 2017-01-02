Происшествия
Источник: РИА "Новости"
08:02, 02 Января 2017 Версия для печати

9 человек погибли из-за взрыва отопительного котла в Казахстане

Причиной обрушения жилого пятиэтажного дома в Казахстане мог стать взрыв отопительного котла в подвале.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслана Иманкулова, несчастные случай произошел вечером в воскресенье, 1 января. Часть пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области республики обрушилась, в результате чего погибли 9 человек.

«На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения», — сообщил Иманкулов. Двое жильцов дома, взрослый мужчина и девочка, пострадали и были доставлены в больницу.

По данным МВД республики, дом мог обрушиться в результате взрыва отопительного котла, расположенного в подвале.

читайте также:«Люди думали, что война началась...»
Жертвы бытовой войны. Почему взорвался дом в Рязани
В воскресенье в 4:36 утра в одном из жилых домов в Рязани произошел взрыв. Sobesednik.ru выехал на место трагедии »

читайте также:
В стройкомпании нашли виновного в обрушении дома в Екатеринбурге
В компании «Брусника» рассказали о причинах и виновнике обрушения стены дома в Екатеринбурге »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Почему новогодней елке не место в спальне
07:06, 02 Января 2017
Чем может быть опасна новогодняя елка для здоровья, узнал Sobesednik.ru
»
Борис Бурда: Царь-рыба
00:03, 02 Января 2017
Известный знаток кулинарии Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как выбирать, хранить и есть стрелядь
»
Андрей Рожков из шоу "Уральские пельмени": Теперь живу как в сказке
20:04, 01 Января 2017
Sobesednik.ru узнал у артиста шоу «Уральские пельмени» Андрея Рожкова, как он с коллегами празднует Новый год
»