9 человек погибли из-за взрыва отопительного котла в Казахстане

Причиной обрушения жилого пятиэтажного дома в Казахстане мог стать взрыв отопительного котла в подвале.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслана Иманкулова, несчастные случай произошел вечером в воскресенье, 1 января. Часть пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области республики обрушилась, в результате чего погибли 9 человек.

«На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения», — сообщил Иманкулов. Двое жильцов дома, взрослый мужчина и девочка, пострадали и были доставлены в больницу.

По данным МВД республики, дом мог обрушиться в результате взрыва отопительного котла, расположенного в подвале.