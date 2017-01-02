27-летнего спортивного журналиста зарезал сосед в Ингушетии

Установлена личность подозревамого в убийстве журналиста Амира Кокурхоева в Ингушетии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ, нападение на 27-летнего жителя Ингушетии Амирхана Кокурхоева произошло 1 января.

«1 января 2017 года около 15 часов в Сунженскую центральную районную больницу №1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен житель республики 27-летний Амирхан Кокурхоев, который не приходя в сознание скончался в хирургическом отделении указанного лечебного учреждения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, между журналистом и нападавшим завязался конфликт на бытовой почве.

В настоящее время личность подозреваемого установлена, ведется его розыск.

В МВД сообщили, что полиция подозревает в совершении преступления соседа Кокурхоева, который нанес ему удар ножом, когда журналист возвращался домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Амирхан Кокурхоев Кокурхоев был ведущим спортивных передач на телеканале «Ингушетия», а в последние месяцы работал в администрации Сунженского района республики.