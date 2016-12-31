Бой Расула Мирзаева отменили после его операции

Прооперированный после нападения в Москве 31 декабря Расул Мирзаев не сможет провести поединок против Левана Макашвили.

Об этом сообщает Life со ссылкой на промоутерскую компанию Fight Nights.

Напомним, Sobesednik.ru cообщал, что в ночь на субботу, 31 декабря, боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в Москве: неизвестные избили и обстреляли спортсмена из травматического оружия.

Мирзаев был доставлен в больницу и прооперирован. Как сообщили в Fight Nights, запланированный на 25 марта его поединок с Леваном Макашвили, от которого боец ранее потерпел единственное поражение в карьере, не состоится в срок. Однако в промоутерской компании надеются на перенос боя.