Происшествия
Источник: Globo
08:53, 30 Декабря 2016 Версия для печати

В авто пропавшего посла Греции в Рио нашли обгоревший труп

В Бразилии обнаружили обгоревший автомобиль, которым пользовался пропавший посол Греции.

Как сообщает бразильский телеканал Globo, в посольство Греции в Бразилиа 29 декабря поступило сообщение о том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис уехал в Рио-де-Жанейро на рождественские каникулы и с 26 декабря не выходил на связь. По факту пропажи греческого дипломата было начато расследование, а МИД попросил о полной мобилизации всех властей Бразилии.

Сегодня, 30 декабря, стало известно о том, что в Рио-де-Жанейро нашли сильно обгоревший автомобиль, который посол брал напрокат. Внутри машины было обнаружено тело, личность погибшего устанавливается. Предположительно, это и есть 59-летний Амиридис. Труп был отправлен на экспертизу.

По данным Globo, в настоящее время полиция рассматривает несколько версий произошедшего, однако наименее вероятной является похищение, поскольку за все это время никто не связывался с семьей посла и не требовал выкуп.

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Соловьева Екатерина

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