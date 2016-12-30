Происшествия
10:42, 30 Декабря 2016 Версия для печати

В аэропортах Москвы 36 рейсов отменены, 25 задерживаются

В московских аэропортах отменены 36 рейсов, 25 отправятся с задержкой.

По данным онлайн-ресурса «Яндекс.Расписание», в настоящее время из трех аэропортов Москвы не могут вылететь 36 рейсов.

В Шереметьево отменено 32 рейса, еще четыре задерживаются. В Домодедово отменены три рейса, 21 будет выполнен с опозданием. Во Внукове отменен один рейс. Из аэропорта Жуковский все самолеты вылетают по расписанию

Причины задержек пока неизвестны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ, 30 декабря в столице будет облачно, местами пройдет снег, на дорогах возможна гололедица.

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Соловьева Екатерина

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