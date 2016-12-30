Сразу два самолета не смогли вылететь из Якутска из-за поломки

Два авиалайнера вернулись в аэропорт Якутска из-за технических неисправностей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию «Якутия», этой ночью один из лайнеров вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Речь идет о самолете Bombardier Q 400, который должен был лететь из Якутска в Батагай.

«В 09:57 (02:57 мск) местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа», — сообщили представители авиаперевозчика. По их данным, причиной возвращения самолета в аэропорт вылета стала техническая неисправность. Для точного определения причин проблемы созвана специальная комиссия.

Кроме того, также в пятницу, 30 декабря, самолет Ан-24, выполнявший рейс № 417 по маршруту Якутск – Усть-Нера – Мома вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. В 08:08 самолет успешно сел в аэропорту Якутска. На борту лайнера находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Вылет резервного воздушного судна ожидается в 11:00 по местному времени.