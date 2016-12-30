Происшествия
Источник: Life
11:39, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Сержант Росгвардии погиб из-за украденной бутылки водки

Попавшие под обстрел бойцы Росгвардии искали группу пьяных дебоширов, укравших бутылку водки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что полиция допросила восемь подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Убийца, первым открывший огонь и застреливший одного из сотрудников вневедомственной охраны, признался в содеянном. Выяснилось, что мужчина ранее судим и употребляет наркотики.

Как пишет Life со ссылкой на правоохранительные органы, сотрудники Росгвардии, ставшие жертвами преступников в Новой Москве, выехал в селение Роговское по вызову сотрудников магазина «Дикси». Они сообщили, что в супермаркет зашла шумная компания, которая украла бутылку водки. Когда работники магазина попытались задержать воров, те избили их и скрылись. Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны сотрудники «Дикси» сообщили, что грабители отправились на ближайшую стройку.

Когда патруль Росгвардии подъехал к месту, где скрылись предполагаемые преступники, они увидели группу людей, подходившую под описание. В ответ на просьбу предъявить документы мужчины вступили с ними в драку. Один из росгвардейцев сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего кто-то из нападавших открыл огонь на поражение.

В итоге сержант Виктор Глеб был убит на месте, а его сослуживец ранен. Злоумышленники забрали у правоохранителей табельное оружие и скрылись.

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