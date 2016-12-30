Происшествия
Источник: ТАСС
16:18, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Работники столичной мойки украли четыре ёлки на угнанном авто

В столице задержали двух сотрудников автомойки, подозреваемых в угоне машины и похищении четырёх ёлок.

Ранее Sobesednik.ru писал о москвичке, укравшей у пенсионерки ёлку и пойманной по следу из разбитых игрушек.

Начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев сообщил ТАСС, что двое сотрудников автомойки угнали Volvo, принадлежащий своему клиенту, и отправились на ёлочный рынок, где украли четыре новогодних дерева. После этого они вернули угнанную машину на мойку.

31-летний и 28-летний злоумышленники попытались продать ёлки, но были задержаны сотрудниками ОМВД РФ по району Строгино. В отношении задержанных москвичей возбуждено уголовное дело.

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