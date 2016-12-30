Пожилого педагога РУДН избили и ограбили на 53 тысячи в ЮВАО

На юго-востоке Москвы неизвестный избил и ограбил преподавателя РУДН.

Об инциденте Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, неизвестный злоумышленник напал на 66-летнюю женщину, которая является преподавателем французского языка в Российском университете дружбы народов (РУДН). Нападение произошло на улице Новоостаповской в Южнопортовом районе ЮВАО столицы.

Потерпевшая сообщила, что неизвестный преступник избил ее и вырвал из рук сумку, где находились личные вещи и 38 тысяч рублей. В общей сложности сумма ущерба составила 53 тысячи рублей, пишет агентство.

После случившегося женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о грабеже. Согласно имеющимся приметам, преступник – худощавый мужчина, одетый в серую куртку, черные брюки и темную вязаную шапку.