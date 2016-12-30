Происшествия
Источник: портал Ynet
07:32, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Посла РФ в Израиле госпитализировали после ужина в ресторане

Российский посол в Израиле Александр Шеин был доставлен в одну из больниц в Тель-Авиве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Анкаре после нападения полицейского погиб российский посол Андрей Карлов.

Как сообщает портал Ynet, посол России в Израиле был срочно госпитализирован после того, как ему стало плохо. Уточняется, что дипломат почувствовал себя плохо в ресторане во время ужина.

Заместитель посла Алексей Дробинин отметил, что Шеин действительно был госпитализирован, но в настоящий момент он чувствует себя хорошо.

Дополнительных сведений об инциденте пока не приводится.

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Седова Анастасия

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