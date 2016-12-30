На Украине задержали убийцу, готовившего теракт с грузовиком

Полиция Одесской области задержала преступника, который собирался совершить теракт при помощи грузовика.

Как сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Нацполицию Одесской области, правоохранителям удалось задержать опасного преступника. 31-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве: преступник убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив их. Кроме того, как выяснили следователи, он прибыл в Одесскую область на угнанном грузовике. По данным правоохранителей, мужчина планировал совершить наезд на толпу людей по примеру террористов, которые организовали атаки в Ницце и Берлине.

Операция по поиску и поимке преступника продолжалась в течение двух дней. Для обеспечения безопасности в регион были стянуты дополнительные силы полиции Украины, к операции также была привлечена бронетехника.