Китаец простил панду, которая сломала ему обе руки и искусала

Сотрудник тренировочного центра для панд пострадал в результате нападения панды, которая искала своего детеныша.

Как сообщает китайское агентство China News Service, несчастный случай произошел в центре по охране и исследованию больших панд в китайской провинции Сычуань 17 декабря.

Один из сотрудников центра, который расположен в горах Тяньтай, пострадал от нападения 16-летней панды по кличке Симэй. Самка напала на мужчину, который находился с ней в вальере в момент, когда она искала своего детеныша в рамках тренировочной программы. Животное сильно искусало китайца, а затем проволокло по земле. 41-летний сотрудник центра был госпитализирован, сейчас его состояние стабильно.

Врачи диагностировали у него перелом обоих запястий, разрыв сухожилия на ноге. Также на теле мужчины остались многочисленные следы от укусов. Сам пострадавший заявил, что простил панду, так как знает, «на что способны животные».

«Я до сих пор не знаю, хотела ли панда просто есть, или она таким образом играла», — сказал пострадавший.