Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:22, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Бойцов Росгвардии расстреляли и украли их оружие в Новой Москве

В Новой Москве неизвестные обстреляли сотрудников Росгвардии, когда те попытались проверить у них документы.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в поселении Роговское на въезде на территорию бывшей пожарной части. По данным агентства, правоохранителям поступило сообщение о том, что группа неизвестных пытается проникнуть на охраняемый объект.

Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место и остановили злоумышленников, чтобы проверить у них документы, те открыли огонь по правоохранителям. В результате обстрела один из сотрудников ведомства скончался на месте, другой был ранен. Сообщается также, что преступники похитили у бойцов Росгвардии два огнестрельных автомата и пистолет, а затем скрылись на автомобиле.

По словам источника агентства, нападающих было около 5-7 человек. Некоторые преступники уже задержаны полицией. Для поимки остальных членов преступной группы введен план «Сирена».

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