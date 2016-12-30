Бойца Росгвардии в Роговском убил грабитель под наркотиками

Полиция установила личность преступника, застрелившего сотрудника Росгвардии в Новой Москве.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что в Новой Москве неизвестные преступники открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые пытались проверить у них документы. В результате нападения один из правоохранителей погиб на месте, другой получил ранения.

Как сообщает веб-портал Life, полиция задержала восемь подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское. Один из них оказался ранее судимым местным жителем по имени Евгений Сазонов. Сообщается, что в 2007 Сазонов был осужден за кражу и приговорен к трем годам условно.

По данным Life, преступник уже сознался в содеянном. Он подтвердил, что первым открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. В ходе допроса задержанные также заявили, что в момент совершения преступления находились под действием наркотиков.