Происшествия
Источник: РИА «Новости»
14:40, 30 Декабря 2016 Версия для печати

15 человек эвакуировали из ресторана в ЦАО после возгорания жира

Днем 30 декабря в ресторане на Мясницкой улице в Москве загорелись жировые отложения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел в ресторане, расположенном в доме 47 на Мясницкой улице Красносельского района ЦАО Москвы. Жировые отложения загорелись в вентиляции заведения.

«Вспышка жировых отложений произошла в трехэтажном здании ресторана по адресу: улица Мясницкая, дом 47. Выведено 15 человек, пострадавших нет», — сказал источник.

В МЧС агентству сказали, что пожарные вскрывают вытяжку для проверки.

читайте также:Что для обычного человека – праздник, то для пожарного – трудовые будни
Почему Новый год – это всегда риск пожара
Sobesednik.ru попытался выяснить, почему именно в новогоднюю ночь так часто случаются пожары »

читайте также:Пожарные полтора часа искали очаг возгорания на складе в Москве
Свидетель пожара в ВАО: Там 50 разных компаний – все сгорели
В магазине при сгоревшем складе на востоке Москвы рассказали о масштабах и тушении пожара. »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ольга Картункова: Уже 18 человек похудели следом за мной!
15:04, 30 Декабря 2016
О переменах в жизни артистка Ольга Картункова с гордостью рассказала в интервью Sobesednik.ru
»
Леонид Радзиховский: Ещё бы отключили канализацию в посольстве США
14:23, 30 Декабря 2016
Леонид Радзиховский объяснил Sobesednik.ru, почему за три недели до ухода Барак Обама ввёл новые санкции против РФ
»
Самые необычные новогодние приключения российских звёзд
13:05, 30 Декабря 2016
Символ грядущего года Петух любит веселье, так что Новый год надо встречать не одному, напоминает Sobesednik.ru
»