15 человек эвакуировали из ресторана в ЦАО после возгорания жира

Днем 30 декабря в ресторане на Мясницкой улице в Москве загорелись жировые отложения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел в ресторане, расположенном в доме 47 на Мясницкой улице Красносельского района ЦАО Москвы. Жировые отложения загорелись в вентиляции заведения.

«Вспышка жировых отложений произошла в трехэтажном здании ресторана по адресу: улица Мясницкая, дом 47. Выведено 15 человек, пострадавших нет», — сказал источник.

В МЧС агентству сказали, что пожарные вскрывают вытяжку для проверки.