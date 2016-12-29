Москвичка украла елку у пенсионерки, оставив "след" от игрушек

43-летняя жительница района Перово похитила елку у своей соседки и отнесла дерево в свой подъезд.

Как сообщает Life, инцидент произошел в одном из домов на 1-ой Владимирской улице в районе Перово ВАО Москвы. В полицию обратилась пожилая жительница дома с заявлением о пропаже наряженной новогодней елки, которая стояла на лестничной клетке на 4 этаже.

Похитительницей елки оказалась 43-летняя женщина, живущая в соседнем подъезде. Ночью она выкрала елку, отнесла в свой подъезд и не заметила, как оставила за собой след из разбитых игрушек и гирлянд.

Против похитительницы дерева возбуждено уголовное дело.