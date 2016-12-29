В Ростове-на-Дону вор в маске с "бомбой" вынес из банка 400 тысяч

В Ростове-на-Дону мужчина в маске ограбил отделение Сбербанка, угрожая сотрудникам взрывом.

Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 29 декабря около 13:30. Неизвестный в медицинской маске вошел в отделение Сбербанка и сообщил, что у него в кейсе находится взрывное устройство. Угрожая таким образом сотрудникам банка, грабитель сумел похитить 400 тысяч рублей.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника. В распоряжении правоохранителей находятся записи с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела налетчика.