Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
08:01, 29 Декабря 2016 Версия для печати

В Афганистане сходившую на рынок женщину обезглавили "за измену"

В Афганистане экстремисты обезглавили женщину за появление в публичном месте без сопровождения мужчины.

Как пишет британское издание The Independent, в селении Латти в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана боевики движения «Талибан» [деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru] жестоко расправились с местной жительницей. 30-летняя женщина по имени Сакина подверглась нападению экстремистов после того, как отправилась на рынок в одиночестве.

Как отмечает газета Daily Mail, супруг погибшей несколько дней тому назад покинул страну. В отсутствии мужа Сакина решила отправиться на рынок за продуктами, тем самым нарушив одно из правил «Талибана», согласно которому женщинам запрещено появляться на публике без сопровождения супруга или близких родственников мужского пола. По мнению талибов, пребывание женщины в общественном месте без мужа равносильно измене.

Боевики схватили несчастную и обезглавили ее, пишет издание. Губернатор провинции, заявил, что к убийству женщины причастны талибы, которые контролируют селение Латти, поскольку местные власти не могут осуществлять контроль за территорией, где оно расположено. Однако сами представители исламистского движения отрицают свою вину в произошедшем.

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Соловьева Екатерина

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