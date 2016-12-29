У готовящих теракты в Москве боевиков ИГ изъяли гранаты и оружие

ФСБ пресекла деятельность ячейки сторонников «Исламского государства», готовящей теракты в Москве.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 29 декабря рассказали ТАСС о том, что сотрудники ФСБ и МВД России в Дагестане задержали сторонников «Исламского государства» [террористической организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ — прим. Sobesdnik.ru], которые планировали совершить «в Московском регионе серии резонансных террористических акций».

«Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО ИГ», — добавили в ФСБ.

Отмечается, что всего было задержано 7 человек. «В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельным взрывным устройствам», — сообщили в ФСБ.