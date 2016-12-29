Происшествия
Источник: ТАСС
10:30, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен, но подлежит расшифровке

Третий бортовой самописец упавшего Ту-154 Минобороны оказался деформирован.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 29 декабря спасатели нашли все основные части потерпевшего крушение самолета Ту-154. В ходе поисковой операции были также обнаружены тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, третий бортовой самописец Ту-154, который был поднят со дна и отправлен на экспертизу, оказался деформирован.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», – сообщил собеседник агентства.

По данным источника, третий «черный ящик», который находился в хвостовой части самолета, дублирует параметры двух других бортовых самописцев, обнаруженных ранее.

«Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», – уточнили в силовых структурах.

При этом источник подчеркнул, что состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное и их расшифровку специалисты завершат в ближайшее время.

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