Происшествия
Источник: "Российская газета"
12:04, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Тела убитых матери и сына нашли после звонка из детсада в МО

В подмосковном Королеве в квартире жилого дома обнаружены тела женщины и пятилетнего ребенка.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГСУ СК по Московской области, тела погибших были обнаружены в ванной 28 декабря. Сотрудники полиции пришли в квартиру, где жили мать и ее сын, после тревожного звонка от сотрудников детского сада. Они сообщили правоохранителям, что мальчик уже несколько дней не появлялся в учреждении.

На телах погибших обнаружены признаки насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал перелом височной кости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.

читайте также:«Открытая, добрая, наивная» – такими словами вспоминают Яну друзья
"Приедем – опишем труп!" Почему полиция не спасла убитую в Орле
Как так вышло, что орловская полиция не среагировала адекватно на звонок убиваемой женщины, выяснял Sobesednik.ru »

читайте также:
Тело младенца, выброшенного из поезда в Хабаровске, нашел машинист
В УТ МВД России по ДФО заявили, что тело ребенка, которого женщина выкинула из поезда в Хабаровском крае, обнаружил машинист. »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го
13:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года
»
Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»
Химик о трагедии в Иркутске: Акцизы не помогут против яда
10:08, 29 Декабря 2016
Кандидат химических наук прокомментировала ситуацию с отравлением множества людей «Боярышником» в Иркутске
»