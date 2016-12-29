Тела убитых матери и сына нашли после звонка из детсада в МО

В подмосковном Королеве в квартире жилого дома обнаружены тела женщины и пятилетнего ребенка.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГСУ СК по Московской области, тела погибших были обнаружены в ванной 28 декабря. Сотрудники полиции пришли в квартиру, где жили мать и ее сын, после тревожного звонка от сотрудников детского сада. Они сообщили правоохранителям, что мальчик уже несколько дней не появлялся в учреждении.

На телах погибших обнаружены признаки насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал перелом височной кости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.