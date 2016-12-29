Под Ставрополем столкновение "Нивы" и "Приоры" унесло 6 жизней

В районе села Левокумское под Ставрополем шесть человек погибли в результате лобового столкновения Lada Priora и «Нивы».

Как сообщает Life, смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае на трассе «Кочубеево — Зеленокумское — Минеральные воды».

По предварительной версии, Lada Priora ехала в сторону Будённовска, водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Нивой».

Сообщается, что на момент ДТП в Lada Priora находилось пять человек. Четверо, включая водителя, погибли. Одного пассажира с травмами доставили в местную в ЦРБ. Кроме того, жертвой столкновения стал водитель «Нивы», который скончался на месте.

«В "Ниве" на этот момент находился один водитель, который скончался на месте ДТП. Личности всех участников аварий сейчас устанавливаются, на месте работает полиция и специалисты экстренных служб», — приводит Life слова источника в экстренных службах региона.