Паром получил повреждения после аварии на Керченской переправе

Днем 29 декабря в порту «Кавказ» на Керченской переправе столкнулись два парома.

На Керченской переправе паром «Анненков» задел паром «Елена», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора переправы «Морская дирекция».

Авария произошла в ходе швартовки. Паром «Елена» в результате аварии получил незначительную вмятину. Отмечается, что на ходовые качества судна вмятина не повлияла, однако было принято решение вывести паром из работы.

В настоящий момент на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.