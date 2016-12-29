Происшествия
Источник: РИА «Новости»
15:35, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Паром получил повреждения после аварии на Керченской переправе

Днем 29 декабря в порту «Кавказ» на Керченской переправе столкнулись два парома.

На Керченской переправе паром «Анненков» задел паром «Елена», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора переправы «Морская дирекция».

Авария произошла в ходе швартовки. Паром «Елена» в результате аварии получил незначительную вмятину. Отмечается, что на ходовые качества судна вмятина не повлияла, однако было принято решение вывести паром из работы.

В настоящий момент на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.

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Карпухина Мария

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